Sister: లేచిపోయి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న అక్క, తల నరికి తల్లితో కలిసి సెల్ఫీ తీసుకున్న తమ్ముడు !

ఔరంగాబాద్: వయసుకు వచ్చిన యువతి ఓ యువకుడిని ప్రేమించింది. ప్రియుడితో కలిసి ఆమె సంతోషంగా చాలాకాలం తిరిగింది. తల్లికి కూతురి ప్రేమ విషయం తెలిసింది. నువ్వు నీ ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదని, మేము చూపించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని తల్లితో పాటు తమ్ముడు ఆ యువతికి చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యుల మాటను ఆ యువతి లెక్కచెయ్యలేదు. వివాహం చేసుకుంటే అంతా సర్దుకుంటుందని, తాను ప్రేమించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవాలని యువతి డిసైడ్ అయ్యింది. ప్రేమికులు ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని వేరుకాపురం పెట్టారు. తల్లి పెళ్లి చేసుకున్న కూతురు, అల్లుడిని ఇంటికి పిలిపించింది. భర్త ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో అతని భార్య వంట చేస్తోంది. ఆ సమయంలో మైనర్ తమ్ముడు ఆమె ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అంతే బ్యాగ్ లో తీసుకెళ్లిన పదునైన వేటకొడవలి తీసుకున్న యువకుడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న అక్క తల పూర్తిగా నరికేశాడు. అక్క మొగుడిని కూడా హత్య చెయ్యడానికి అతని మీద దాడి చేశాడు. అక్క తల పూర్తిగా నరికేసి ఆ తల ఇంటి బయటకు తీసుకు వచ్చి స్థానికులు అందరికి చూపించి అతని తల్లితో కలిసి మొబైల్ ఫోన్ లో సెల్ఫీ తీసుకోవడం కలకలం రేపింది.

Sister: Brother hacked and murdered his love-married sister in Aurangabad, Maharashtra. The atrocity committed by the mother, son and Selfie with the severed head has taken place.