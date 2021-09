సోను సూద్ కార్యాలయంతో పాటు ఆరుచోట్ల ఐటీ శాఖ తనిఖీలు .. కేజ్రీవాల్ తో భేటీ తర్వాత షాకింగ్ పరిణామం

India

కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న సమయంలో ప్రజలకు ఎంతగానో సహాయం చేసిన, వలస కార్మికుల పాలిట దేవుడిగా, రియల్ హీరోగా నిలిచిన సోనూసూద్ నివాసాలపై, ఆయన కార్యాలయంపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ తనిఖీలు నిర్వహించింది. ముంబైలోని నటుడు సోనూసూద్ నివాసాలను మరియు లక్నోలోని ఒక కంపెనీలో మొత్తం ఆరు చోట్ల ఆదాయపు పన్ను శాఖ తనిఖీలు చేసింది. ముంబై, హైదరాబాద్, ఢిల్లీ తో సహా ఆరు చోట్ల తనిఖీలు నిర్వహించారు.

The Income Tax Department surveyed Sonu Sood's residences and his office. The Income Tax Department has inspected the residences of actor Sonu Sood in Mumbai and a total of six places in a company in Lucknow. The tax survey comes days after the actor's much-speculated meeting with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who declared him the brand ambassador for the Delhi government's mentorship programme for school students.