న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి వ్యాప్తి చెందుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నెలకొన్న లాక్‌డౌన్ తరహా పరిస్థితుల వల్ల ఉపాధిని కోల్పోయిన వలస కార్మికుల కోసం దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయదలిచిన వన్ నేషన్..వన్ రేషన్ కార్డు పథకానికి సంబంధించిన ఆదేశాలు అవి. రాష్ట్రాలతో సంబంధం లేకుండా వలస కార్మికులకు ఉన్నచోటే చౌక దుకాణాల ద్వారా నిత్యావసర సరుకులను అందజేయాలని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా సూచనలు ఇచ్చింది.

English summary

The Supreme Court directed that all states and UTs must implement the one nation, one ration card scheme by July 31 for enables migrant workers to avail ration benefits from any part of the country.