Student: విద్యార్థిని మీద రేప్ చేసిన టీచర్, బ్రోకర్ అవతారమెత్తిన మరో టీచర్, గర్బవతి కావడంతో !

India

oi-Mallikarjuna

జోధ్ పూర్/జైపూర్/ చెన్నై: స్కూల్ లో తమ కుమార్తె బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం చేస్తే మేము సుఖంగా ఉండవచ్చని తల్లిదండ్రులు బావించారు. స్కూల్ కు వెలుతున్న విద్యార్థిని మీద అదే స్కూల్ టీచర్ కన్ను పడింది. స్కూల్ లో తరగతులు పూర్తి అయిన తరువాత విద్యార్థులు ఎవరి ఇళ్లకు వాళ్లు వెలుతున్నారు. విద్యార్థిని మీద కన్ను వేసిన కామాంధుడు ఆమెను క్లాస్ రూమ్ లోకి పిలుచుకుని వెళ్లాడు. విద్యార్థిని మీద ఒకే నెలలో నాలుగుసార్లు రేప్ చేశాడు. విద్యార్థి మీద టీచర్ రేప్ చేసే సమయంలో అదే స్కూల్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న మరో టీచర్ బ్రోకర్ అవతారం ఎత్తి క్లాస్ రూమ్ బయట కాపలా కుక్కలాగా ఉన్నాడు. విద్యార్ధి అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రికి పిలుచుకుని వెళ్లి వైద్యపరీక్షలు చేయించారు. కూతురు గర్బవతి అని వెలుగు చూడటంతో తల్లిదండ్రులు షాక్ అయ్యారు.

#TOPNEWS: Low Pressure Over North Bay Of Bengal | Oneindia Telugu

Daughter: కూతురికి ఇంటర్వ్యూ, హోటల్ లో రేప్ చేసిన తండ్రి, వీడియో తీసి బ్లాక్ మెయిల్, తల్లికి తెలిసి !

English summary

Student: In a shocking incident, a teacher allegedly raped his 13-year-old student and impregnated her in Shergarh area of Jodhpur district in Rajasthan. The girl was studying at Government Upper Primary School in Mokamgarh area.