India

oi-Srinivas Mittapalli

డీఆర్‌డీవో తయారుచేసిన యాంటీ కోవిడ్ డ్రగ్ 2-డీజీ అన్ని రకాల కోవిడ్ 19 వేరియంట్స్‌పై సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని తాజా పరిశోధనలో తేలింది. కణాల్లో వైరస్ విస్తృతిని తగ్గించడమే కాకుండా దాని తీవ్రతను తగ్గించడం ద్వారా కణాలు మృతి చెందకుండా చేయగలదని వెల్లడైంది. వైద్య నిపుణులు అనంత నారాయణ భట్, అభిషేక్ కుమార్, యోగేష్ రాయ్, దివియ యాదగిరిలతో కూడిన బృందం పరిశోధనలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. జూన్ 15న వెలువడిన ఈ పరిశోధనపై మరింత సూక్ష్మ స్థాయిలో అధ్యయనం జరగాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం వెలువడిన ఫలితాలు ప్రాథమిక పరిశోధనకు సంబంధించినవేనని చెబుతున్నారు.

Farmer: రైతన్న దీన పరిస్థితి Son As Bullock For Cultivation ఒక వైపు ఎద్దు.. మరోవైపు కొడుకు..

English summary

Recent research has shown that the anti-covid drug 2-DG manufactured by DRDVO works effectively on all types of Kovid 19 variants. It has been shown that it can reduce the spread of the virus in cells as well as reduce its severity, preventing cells from dying.