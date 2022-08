భారీ భవనం - 10 సెకండ్లలో నేలమట్టం : నోయిడా జంట భవనాల కూల్చివేత..!!

India

నోయిడా జంట భవనాల కూల్చివేతకు రంగం సిద్దమైంది. మొత్తం 100 మీటర్ల భవనం కేవలం 10 సెంకడ్లలో నేల మట్టం కానుంది. నోయిడాలో అక్రమంగా నిర్మితమైన వంద మీటర్ల పొడవైన జంట టవర్ల కూల్చివేతకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నోయిడాలో సూపర్‌టెక్‌ సంస్థ అక్రమంగా నిర్మించిన జంట భవనాల కూల్చివేతకు సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ చుట్టుపక్కల నివసిస్తున్న ప్రజల్లో దడ మొదలైంది. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలతో ఈ జంట భవనాలను ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకి కూల్చివేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

#SupertechTwinTowers demolition | Special dust machine installed at demolition site to monitor pollution levels after the demolition takes place in Sector 93A, UP pic.twitter.com/hxzKuzRFPn

Uttar Pradesh | Police announce to vacate the area around Supertech Twin Towers in Sector 93A, Noida where cranes have started coming in. pic.twitter.com/ESyf4gFemm

Noida Supertech Twin Towers demolition: The collapse will last for nine seconds, the project's engineer has said, and another 12 minutes for the dust to settle.