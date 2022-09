మోదీ రాజీనామా అజెండా: చట్టం దృష్టిలో నేరమా?- బీజేపీ ప్రభుత్వ తీరుపై నిప్పులు చెరిగిన సుప్రీం

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఉత్తర ప్రదేశ్ హత్రాస్ గ్యాంగ్‌రేప్ కేసు కవరేజీకి వెళ్లిన కేరళ జర్నలిస్ట్ సిద్ధిఖ్ కప్పన్‌కు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అత్యంత కఠినమైన అసాంఘిక కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం (యూఏపీఏ) కింద ఆయనపై కేసు పెట్టడాన్ని తప్పుపట్టింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీసుల తీరుపై అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేసింది. బాధిత కుటుంబం గళాన్ని వినిపించడానికి జర్నలిస్ట్ చేసిన ప్రయత్నించడంలో తప్పు లేదని పేర్కొంది.

English summary

The Supreme Court granted bail to Kerala journalist Siddique Kappan in the case filed against him by the Uttar Pradesh Police, under the UAPA.