సుష్మ, జైట్లీ మీ వల్లే చనిపోయారు.. ఉదయనిధి హాట్ కామెంట్స్, తిప్పికొట్టిన వారసులు

National

oi-Shashidhar S

డీఎంకే యువనేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. తమిళనాడు ఎన్నికల వేళ.. ప్రధాని మోడీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మాజీ కేంద్రమంత్రులు సుష్మ స్వరాజ్, అరుణ్ జైట్లీ మరణానికి కారణం మోడీయే అంటూ విరుచుకుపడ్డారు. ఒత్తిడి, వేధించడం వల్లే వారిద్దరూ నేతలు చనిపోయారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు వెంకయ్యనాయుడు లాంటి నేతలను పక్కనపెట్టారని ఆరోపించారు. అందుకోసమే ఉప రాష్ట్రపతి పదవీ ఇచ్చారని తెలిపారు.

మోడీకి తమిళనాడు సీఎం పళనిస్వామి కూడా లొంగిపోయారని చెప్పారు. ఆయన భయపడుతున్నారని.. అందుకోసమే వంగి వంగి దండాలు పెడుతున్నారని చెప్పారు. కానీ తాను అలా కాదని.. కలైంగర్ కరుణానిధి మనమడినని చెప్పారు. ఉదయనిధి కామెంట్స్ దుమారం రేపాయి. దీనిపై సుష్మ, అరుణ్ వారసులు స్పందించారు.

@udhaystalin ji please do not use my Mother's memory for your poll propaganda! Your statements are false! PM @Narendramodi ji bestowed utmost respect and honour on my Mother. In our darkest hour PM and Party stood by us rock solid! Your statement has hurt us @mkstalin @BJP4India