ప్రేమించి పెళ్ళాడిన యువతి అనుమానాస్పద మృతి: భర్తే చంపేశాడు.. బంధువుల ఫిర్యాదు!!

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఓ యువతి, కొద్ది నెలల్లోనే అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన ఘటన చిక్ బ‌ళాపూర్‌ లో చోటుచేసుకుంది. చిక్ బ‌ళాపూర్‌కు చెందిన అభిలాష్ బాగేప‌ల్లి తాలూక ఆశేప‌ల్లికి చెందిన అనూష‌ను ప్రేమించాడు. ఇద్ద‌రు కొద్ది నెల‌ల క్రితం పెళ్లి చేసుకుని చిక్‌బ‌ళాపూర్‌లో కాపురం ఉంటున్నారు. ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు కానీ అనూష శుక్రవారం రాత్రి విగతజీవిగా మారింది. అయితే అనూష ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయిందని అభిలాష్ చెప్తుంటే, భర్తనే అనూషను హతమార్చాడని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

Suspicious death of a young woman who fell in love and got married took place in ChikkaBallapur. However, relatives complained that the victim was killed by her husband. They said they would meet the Karnataka CM if justice was not done to them.