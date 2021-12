స్టాలిన్ మార్క్ గవర్నెన్స్: సాహసోపేత నిర్ణయం: తోటి ముఖ్యమంత్రులకు ఆదర్శంగా

India

oi-Chandrasekhar Rao

చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మొదలుకుని, దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా తీసుకోవడానికి సాహసించని నిర్ణయం అది. ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ బారిన పడి ఆప్తులను కోల్పోయిన కుటుంబాలకు ఊరట కలిగించాచారు. దీనికోసం సాహసోపేత నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారాయన. కోవిడ్ బారిన పడి మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఎక్స్‌గ్రేషియోను ప్రకటించారు.

Omicron: బయోలాజికల్ యుద్ధానికి సనద్ధం కావాల్సిందే: కౌంటర్ అటాక్‌ తప్పదు

English summary

The Tamil Nadu government on Monday issued an order granting an ex-gratia of Rs 50,000 from the State Disaster Response Fund for the kin of persons who have succumbed due to Covid-19 infection.