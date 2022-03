మా నెక్స్ట్ టార్గెట్..తెలంగాణ: భ్రమల్లో టీఆర్ఎస్: అనూహ్య ఫలితాలు: రామ్ మాధవ్

India

న్యూఢిల్లీ: అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయదుందుభి మోగించింది. పంజాబ్ మినహా మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. తన నాలుగు రాష్ట్రాలను తాను నిలబెట్టుకోగలిగింది. ఈ నాలుగు చోట్ల కూడా వరుసగా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్, గోవా.. కాషాయమయం అయ్యాయి. ఈ నాలుగింటితో పాటు పంజాబ్‌లో కాంగ్రెస్ మాయమైంది.

The end of next year Rajasthan, Chattisgarh, Madhya Pradesh and Telangana will face elections the first three states will most likely see BJP back in power. Presently Telangana ruled by a regional party with grand national illusions.