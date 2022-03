Tension: దర్గాలో శివలింగానికి పూజలు, కేంద్ర మంత్రి, ఎమ్మెల్యేలపై రాళ్లదాడి, 167 మంది అరెస్టు, షాక్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/అలంద: దర్గాలో ఉన్న శివలింగానికి కేంద్ర మంత్రి, ఎమ్మెల్యేలు పూజలు చెయ్యడానికి వెళ్లిన సమయంలో కేంద్ర మంత్రితో పాటు ఎమ్మెల్యేలు, బీజేపీ నాయకులు, హిందూ సంఘ, సంస్థల నాయకుల మీద రాళ్ల వర్షం కురిపించారని నమోదు అయిన కేసుల్లో 167 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఐదు కేసుల్లో ఇంకా కొంతమందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. లాడ్లే మషక్ దర్గాలో శివలింగానికి పూజలు చెయ్యడానికి వెళ్లిన సమయంలో కేంద్ర మంత్రితో పాటు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు, వారి వాహనాల మీద ముస్లీం వర్గానికి చెందిన కొందరు రాళ్లతో దాడి చేశారని ఇప్పటికే ఐదు కేసులు నమోదు అయ్యాయి. శివలింగానికి పూజలు చెయ్యడానికి కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీలు వెళ్లడం, అదే రోజు లాడ్లే మషక్ దర్గాలో ముస్లీంలు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుండటంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం అలందలో బంద్ వాతావరణం నెలకొనింది. ఎక్కడ చూసినా పోలీసులు దర్శనం ఇస్తున్నారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా అదనపు పోలీసు బలగాలను రంగంలోకి దింపారు.

English summary

Tension: As many as 167 people have been arrested and five First Information Reports (FIRs) registered in Aland town of Karnataka’s Kalaburagi district following communal tension over programmes scheduled for March 1 at a local shrine by Hindu and Muslim groups, the police have said.