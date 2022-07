Killer: ఉదయ్ పూర్ హత్యకు ఆరు కసాయి కత్తులు స్వయంగా తయారు చేసిన రియాజ్, పాకిస్తాన్ లో ?, అమిత్ షాకు !

India

ఉదయ్ పూర్/ రాజస్థాన్: రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లో టైలర్ కన్హయ్యను దారుణంగా హత్య చేసిన నిందితులు రియాజ్ ఆక్తారీ, గౌస్ మోహమ్మద్ కు అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని వెలుగు చూసింది. టైలర్ కన్హయ్య లాల్ ను హత్య చెయ్యడానికి నిందితుడు రియాజ్ అక్తారీ స్వయంగా ఆరు కసాయి కత్తులు తయారు చేశాడని ఎన్ఐఏ అధికారుల విచారణలో వెలుగు చూసింది. ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న రియాజ్ అక్తారీ అతను తయారు చేసిన ఆరు కసాయి కత్తుల్లో రెండింటిని టైలర్ కన్హయ్య లాల్ హత్యకు ఉపయోగించాడని విచారణలో నిందితుడు స్వయంగా అంగీకరించాడని ఎన్ఐఏ అధికారులు అంటున్నారు. ఇస్లామిక్ స్టేట్ (ఐఎస్ఐఎస్) ఉగ్రవాదుల్లాగా టైలర్ కన్హయ్య లాల్ ను ఇద్దరు నిందితులు అతికిరాతకంగా హత్య చేసి ఆ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

Interrogation reveals that it was Ghous Mohammed who had volunteered to kill tailor Kanhiya Lal and used two of the six butcher knives crafted by Riyaz Attari for the crime.