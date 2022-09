Viral Video: అదృష్టమంటే ఈమెదే.. త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. కానీ..

India

oi-Chekkilla Srinivas

రోడ్డుపై కొందరు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తారు. రోడ్డు దాటుతున్నప్పుడు వాహనాలను చూసుకోకుండా రోడ్డు దాటుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల వారికే కాకుండా ఇతరులకు కూడా ప్రమాదం జరగొచ్చు. అందుకే రోడ్డుపై వెళ్తునప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో రోడ్డు జాగ్రత్తగా దాటాలి. తాజాగా ఓ మహిళ రోడ్డు దాటుతుండగా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.

English summary

You should always check both sides of a road before crossing it. People many a time forget this simple rule and cause accidents.