Viral Video: ఇదేం పనిష్మెంట్.. చెవికి పీకలు పెట్టి మరి.. వైరల్ అయిన వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

సాధారణంగా ఏదైనా ఉత్సవాలు జరిగినా.. జాతరలు జరిగినా అక్కడ యుతు ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ మధ్య సౌండ్ చేసే పీకలు జాతరలో ఎక్కువగా అమ్ముతున్నారు. ఇవి కొన్న పిల్లలు, యుత వాటిని ఊదుతూ సౌండ్ చేస్తారు. అయితే చాలా ఎక్కువ సౌండ్ చేసి చుట్టు ఉన్నవారిని ఇబ్బంది పెడతారు. ఆ సౌండ్ అక్కడున్న వారు సౌండ్ పోల్యూషన్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

English summary

The police caught two youths who were causing nuisance by shouting on the road. Punishment was also given to them.