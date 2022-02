పంజాబ్ ఓటర్లు ఎటు వైపు - రాజకీయ ఉత్కంఠ :117 స్థానాలకు నేడే పోలింగ్..!!

India

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ఉత్తర ప్రదేశ్ తరువాత ఆ స్థాయిలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్న రాష్ట్రం పంజాబ్. ఇక్కడ ప్రధాన పార్టీలు నువ్వా నేనా అనే స్థాయిలో ప్రచారం మొదలు..ఎన్నికల హామీలు గుప్పించాయి. పంజాబ్ లోని మొత్తం 117 స్థానాలకు ఈ రోజు పోలింగ్ జరుగుతోంది. మొత్తం 1,304 మంది అభ్యర్ధులు బరిలో ఉన్నారు. వారిలో 93 మంది మహిళలు పోటీలో నిలిచారు. పోలింగ్‌ ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరగనుంది. పంజాబ్‌ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ కాంగ్రెస్‌, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ మధ్యే ఉన్నా శిరోమణి అకాలీదళ్ సహా భాజపా కూటమి కూడా సై అంటున్నాయి.

All 117 assembly constituencies in Punjab go to the polls on Sunday, Polling will begin across 117 seats in the state.