ఆ ఎన్నికల్లో మమతాబెనర్జీ పార్టీకే చుక్కలు చూపిన మూడునెలల హమ్రో పార్టీ.. ఏం జరుగుతోంది?

పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలోని డార్జిలింగ్ మునిసిపాలిటీకి జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ఊహించని విధంగా మూడు నెలల క్రితం వచ్చిన హమ్రో పార్టీ విజయం సాధించడంతో మమతా బెనర్జీ షాక్ తగిలినట్టైంది. బుధవారం ఉత్తర బెంగాల్ కొండలలో మమతా బెనర్జీ ప్రతికూల పవనాలు వీచాయి.

Mamata Banerjee was shocked by the unexpected victory of the Hamro party three months ago in the local body elections for the Darjeeling municipality in the state of West Bengal. Hamro won 18 of the 32 seats.