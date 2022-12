Fact Check: కొవిడ్ -19 XXB వేరియంట్ ప్రమాదకరమా..! కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఏం చెప్పిందంటే..!

India

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్లీ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనాలో కొవిడ్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. డ్రాగన్ దేశంలో జీరో కొవిడ్ పాలసీ ఎత్తేశాక కేసులు భారీగా పెరుగుతోన్నాయి. చైనాలో బీఎఫ్7 వేరియంట్ వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. చైనాలో కేసులు పెరగడంతో పాటు మరణాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. చైనాకు సంబంధించి కొన్ని వీడియోలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

English summary

Corona cases are increasing again all over the world. Especially in China, the cases of Covid are increasing massively. After the zero covid policy was lifted in the dragon country, the cases are increasing massively.