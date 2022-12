Viral Video: ఇదేందిరా నాయనా.. విమానంలో పొట్టుపొట్టు కొట్టుకున్నారు.. వైరల్ అయిన వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

బస్సులో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల మధ్య గొడవ జరగడం సాధారణం. రైలులో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల మధ్య లొల్లి జరగడం కామన్. ఇలాంటి ఘటనలు మనం ఎన్నో చూశాం. కానీ విమానంలో ప్రయాణికుల మధ్య గొడవ జరిగిన ఘటన మనం చూసి ఉండకపొవచ్చు. తాజాగా ఓ విమానంలో ప్రయాణికుల మధ్య గొవడవే కాదు.. ఘర్షణ కూడా జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

#AirRage Video of a fight between pax that broke out on ThaiSmileAirway flight Reportedly on a Bangkok-India flight of Dec 27 pic.twitter.com/qyGJdaWXxC

English summary

There was not only a fight between the passengers in a plane.. there was also a clash. In this regard, the video has gone viral on social media.