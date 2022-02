పంజాబ్ లో పోలింగ్ కు సిద్దం : 117 సీట్లు- 1,304 మంది అభ్యర్ధులు : నువ్వా నేనా..!!

India

ఎన్నికలు జరుగుతునున్న అయిదు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు అందరి ఫోకస్ పంజాబ్ పైన ఉంది. ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ చివరి ఆరు నెలల కాలంలో చేసిన రాజకీయ ప్రయోగాలు తిరిగి అధికారం నిలబెట్టుకోవటానికి సహకరిస్తారా లేదా అనేది ఆసక్తి కరంగా మారింది. ఆప్ కింగ్ అవుతుందా.. కింగ్ మేకర్ గా మారుతుందా అనేది మరో చర్చ. కెప్టెన్ తో బీజేపీకి ఎంత వరకు కలిసి వస్తుంది.. శిరోమణి అకాలీ దళ్ ఓట్లు..సీట్లు ఎవరికి మేలు చేస్తాయి..ఇటువంటి ఆసక్తి కర అంశాల నడుమ రేపు ఉదయం నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

English summary

Punjab is slated to go to the polls on sunday. 117 assembly constituencies in 23 districts will be voting,a total of 1,304 candidates, including 93 women are in the fray in the state.