న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల తేదీలు వెలువడ్డాయి. దీనికి గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో లింక్ ఉండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడటానికి ఒక్కరోజు ముందే పార్లమెంట్ సమావేశం కానుంది. పలు కీలక అంశాలు, బిల్లులు ఈ సమావేశాల్లో ప్రస్తావనకు రానున్నాయి. వ్యక్తిగత డేటా భద్రత, విద్యుత్ బిల్లులను ఈ శీతకాల సమావేశాల్లోనే అధికార పార్టీ సభలో ప్రవేశపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

English summary

The upcoming winter session of Parliament likely to kick start in the 7th December, after voting is completed in the Gujarat assembly elections.