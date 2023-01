Lady: పాస్టర్ ముసుగులో నా జీవితం నాశనం చేశాడు. అసలు ఏం చేశాడంటే ?, కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేసి !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/మధురై: ఎవరికైనా సమస్యలు, కష్టాలు బాధలు ఉంటే ఎంతటివారైనా, సామన్య ప్రజలు అయినా గుడికి, మసీదులకు. చర్చిలకు వెలుతుంటారు. భక్తుల సమస్యలు పరిష్కారం కావాలని పూజారులు, మత భోదకులు ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు. అయితే అందమైన మహిళ మీద ఓ మతభోదకుడు కన్ను వేశాడు. ఎలాగైనా ఆమెను లొంగదీసుకోవాలని స్కెచ్ వేశాడు. అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెలుతున్న మహిళకు వల వేశాడు. అసలే మత భోదకుడు, పైగా శాపనార్తాలు పెడుతాడని భయపడిన ఆ మహిళ అతనికి దగ్గర అయ్యింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన మతభోదకుడు ఆమెను శారీరకంగా లొంగదీసుకున్నాడని తెలిసింది. చివరికి మహిళతో రొమాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో సీక్రేట్ గా వీడియోలు తీసి బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. వీడు పాస్టర్ కాదు అందరిని పాడుచేస్తున్న కిరాతకుడు అని బాధితురాలు ఏకంగా జిల్లా కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

Wife: భార్య ఏం చేసిందంటే ?, తిక్కలోడు కాకపోతే ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కోసేసి, ఓరీ ముర్ఖుడా, ఎవరికి నష్టం !

English summary

The woman complained to the collector that the church pastor raped and cheated her, what actually happened in Tamil Nadu.