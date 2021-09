మూడో రోజు సోను సూద్ ఆస్తులపై ఐటీ తనిఖీలు; సూద్ భారీగా పన్ను ఎగవేశారా.. అసలేం జరుగుతుంది ?

India

oi-Dr Veena Srinivas

బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు, సామాజిక సేవలతో రియల్ హీరోగా గుర్తించబడిన సోను సూద్ ఆస్తులపై ఐటీ తనిఖీలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఆదాయపు పన్ను శాఖ మూడో రోజున కూడా ముంబైలోని సోను సూద్ నివాసంలో తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 15 న ముంబైలో సోనూసూద్ కు సంబంధించిన ఆరు ప్రదేశాలలో ఐటి అధికారులు సర్వే కార్యకలాపాలు నిర్వహించారు. సెప్టెంబర్ 16 న, నిన్న ఐటీ అధికారులు మళ్లీ సోను సూద్ నివాసానికి చేరుకుని తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ రోజు, 3 వ రోజు (సెప్టెంబర్ 17), అధికారులు సోను సూద్ యొక్క ముంబై నివాసం మరియు మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్, జైపూర్‌లోని ఇతర ఆస్తులను ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

సోను సూద్ కోసం రాజకీయ పార్టీల వెంపర్లాట .. బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లా; ఐటీ తనిఖీలతో భారీ పొలిటికల్ రచ్చ

English summary

IT surveys on the assets of Sonu Sood, are ongoing in the third day. The Income Tax Department is continuing its operations at Sonu Sood's residence in Mumbai for the third day in a row. Today, the 3rd day (September 17), authorities are conducting simultaneous surveys of Sonu Sood's Mumbai residence and other properties in Nagpur and Jaipur in Maharashtra.