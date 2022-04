ఢిల్లీలో అగ్నిప్రమాదాల కలకలం- నిన్న ఒకే రోజు మూడు చోట్ల-సర్వత్రా చర్చ

India

ఢిల్లీలో నిన్న వరుసగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించాయి. భల్స్వా ల్యాండ్ ఫిల్ సైట్ తో పాటు మరో రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఈ ప్రమాదాలు చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. ఈ ప్రమాదాల్ని అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి అదుపులోకి తీసుకురాగలిగారు. అయితే ఇప్పటికే జహంగీర్ పురిలో మతఘర్షణలు చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ అగ్నిప్రమాదాలపైనా చర్చ జరుగుతోంది.

ఉత్తర ఢిల్లీలోని భల్స్వా పల్లపు ప్రదేశంలో మంగళవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు. సాయంత్రం 5.47 గంటలకు మంటలు చెలరేగడంతో అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందడంతో 10 ఫైరింజన్లు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నాయని వారు తెలిపారు. భల్స్వా ల్యాండ్‌ఫిల్ అగ్నిప్రమాదంపై 24 గంటల్లో నివేదిక సమర్పించాలని పర్యావరణ మంత్రి గోపాల్ రాయ్ ఢిల్లీ కాలుష్య నియంత్రణ కమిటీ (డిపిసిసి)ని కోరారు.

ఈ ఏడాది తూర్పు ఢిల్లీలోని ఘాజీపూర్ ల్యాండ్‌ఫిల్ సైట్‌లో మూడు అగ్నిప్రమాదాలు నమోదయ్యాయ. మార్చి 28న జరిగిన సంఘటనతో సహా, అది చెలరేగిన 50 గంటల తర్వాత చివరకు ఆపివేయబడింది. మంగళవారం రాజధానిలో మరో మూడు అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించాయి. పార్లమెంట్ స్ట్రీట్‌లోని ట్రాన్స్‌పోర్ట్ భవన్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. భవనంలోని ఒక గదిలోని ఎయిర్ కండీషనర్ నుంచి మంటలు చెలరేగాయి.మరోఘటనలో లజ్‌పత్‌ నగర్‌లోని అమర్‌ కాలనీ ప్రధాన మార్కెట్‌లోని ఓ దుకాణంలో మంటలు వ్యాపించాయి.

