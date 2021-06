'జమ్మూకశ్మీర్' ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ వేళ మూడు చోట్ల ఉగ్ర దాడులు... 48 గంటల హైఅలర్ట్...

India

oi-Srinivas Mittapalli

జమ్మూకశ్మీర్‌‌కి చెందిన అన్ని పార్టీల నేతలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం(జూన్ 23) భేటీ కానుండటం సర్వత్రా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. జమ్మూకశ్మీర్‌లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపై మోదీ ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నట్లు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో జమ్మూకశ్మీర్‌కు తిరిగి రాష్ట్ర హోదాను పునరుద్ధరించే అంశం కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపటి సమావేశాన్ని దేశమంతా ఆసక్తిగా గమనించబోతోంది.

Live Updates from PM Narendra Modi's all-party meeting with Jammu and Kashmir leaders, In the wake of Prime Minister Modi's all-party meeting, there have been reports of terrorist attacks in three different parts of Jammu and Kashmir. Terrorists hurled grenades at CRPF jawans in Rajpura Chowk area of ​​Pulwama.