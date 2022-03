Bajarang Dal: హర్షా హత్య, ఆ రోజు ఫోన్ చేసిన అమ్మాయి ఎవరంటే ?, పిన్ టూ పిన్ చెప్పిన పోలీస్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/సేలం: హిజాబ్ వివాదం జరుగుతున్న సమయంలో భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హర్షా హత్యకు గురికావడంతో కర్ణాటకను కుదిపేసింది. హర్షా హత్య కేసులో ఇప్పటికే శివమొగ్గ పోలీసులు అనేక మందిని అరెస్టు చేశారు. శివమొగ్గతో పాటు బెంగళూరుకు చెందిన కొందరు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు విచారణ ముమ్మరం చేశారు. హర్షా హత్యకు గురైన కొన్ని నిమిషాల ముందు ఓ యువతి అతనికి వీడియో కాల్ చేసింది. వీడియో కాల్ లో మాట్లాడుకుంటూ బయటకు వెళ్లిన భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హత్యకు గురైనాడు. హర్షాకు ఫోన్ రావడం వలనే అతను ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాడని, ఫోన్ చేసి పిలిపించి చంపేశారని అతని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్నేహితులు ఆరోపించారు. హర్షాకు ఫోన్ చేసింది కాలేజ్ అమ్మాయి అని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. కేసు విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హర్షా హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ఆ కాలేజ్ అమ్మాయి ఎవరు ?, ఆ రోజు ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఫోన్ చేసింది ? భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హర్షా హత్య ఎందుకు జరిగింది ? అని కేసు విచారణ చేస్తున్న కర్ణాటక పోలీసులు పక్కా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

English summary

Bajrang Dal: An old enmity between the three accused and slain Bajrang Dal worker Harsha was the main reason behind the killing of the latter, police investigation revealed.