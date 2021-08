విభజన గాయాలు ఇంకా: స్వయం సమృద్ధి దిశగా సుదీర్ఘ ప్రయాణం: మోడీ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ 75వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీలోని రెడ్ ఫోర్ట్ వద్ద జాతీయ పతకాన్ని ఎగురవేశారు. జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. అనంతరం దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. దేశం కోసం ప్రాణత్యాగాలను అర్పించిన అమర వీరులను ఆయన స్మరించారు. విభజన గాయాలు ఇప్పటికీ మానట్లేదని పేర్కొన్నారు. విభజన గాయాలను స్మరించుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 14వ తేదీని విభజన గాయాల దినంగా జరుపుకోనున్నట్లు తెలిపారు. దేశం స్వయం సమృద్ధిని సాధించడానికి ముందడుగు వేసిందని, లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాల్సి ఉందని అన్నారు.

English summary

A time comes in the development journey of every country when that nation defines itself from a new end, when it takes itself forward with new resolutions. Today, that time has come in India's development journey: PM Narendra Modi.