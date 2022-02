అందుకే పన్ను పెంచలే, మోడీ చెప్పడంతో.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిప్టో అమలు, కానీ 30 శాతం పన్ను: నిర్మలా

India

oi-Shashidhar S

కరోనా సమయంలో వ్యక్తిగత పన్ను పెంచలేదని ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. పన్ను పెంచొద్దు అని ప్రధాని మోడీ చెప్పారని వివరించారు. బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టిన తర్వాత ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆమెతోపాటు ఆర్థికశాఖ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. వాస్తవానికి దేశంలో ద్రవ్య లోటు ఉందని నిర్మలా సీతారామన్ వివరించారు. ద్రవ్య లోటు ఉన్న పన్ను పెంచలేదని వివరించారు. గతేడాది కూడా పన్ను పెంచలేదని చెప్పారు.

English summary

Transaction that is being done in the crypto world will be taxed at 30% Finance Minister Nirmala Sitharaman said.