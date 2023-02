దేశంలోనే తొలిసారి: గర్భం దాల్చిన ట్రాన్స్ జెండర్..మార్చిలో బిడ్డకు స్వాగతం!!

దేశంలోనే తొలిసారి వింత సంఘటన జరిగింది. అతడుగా మారిన ఆమె, ఆమెగా మారిన అతడు కలిసి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. గర్భం దాల్చిన ట్రాన్స్ జెండర్ జంట మార్చిలో బిడ్డకు స్వాగతం పలకనున్నారు.

సాధారణంగా ట్రాన్స్ జెండర్లకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదని అందరూ భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఊహించని విధంగా ట్రాన్స్ జెండర్లు కూడా తాము తల్లిదండ్రులమవుతున్నామని ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. దేశంలోనే తొలిసారి కేరళకు చెందిన ట్రాన్స్ జెండర్ జంట తాము తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు.

A strange incident happened for the first time in the country. She, who became he, and he, who became she, are going to be parents together. A pregnant transgender couple from kerala kozhikode will welcome a baby in March.