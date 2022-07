Viral Video: బ్రేక్‌ బదులు యాక్సిలరేటర్ తొక్కాడు.. క్షణాల్లో దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం మద్యం, అతివేగం. ఈ రెండు కారణాలతో ఎంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా మద్యం తాగి వాహనాలు నడపడం, అతివేగం మాత్రం ఆగడం లేదు. తాజాగా మద్యం మత్తులో ట్రక్ నడపడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో జరిగింది.

#Koppal: A person was killed after a tempo ran over a group of pilgrims sleeping on the premises of famous Huligemma temple in #Hulagi village of the district, police said. pic.twitter.com/1uIVMpze6P