Twist: నదిలో శవాలైన ఒకే ఫ్యామిలీలో 7 మంది కేసులో ట్విస్ట్, ఆత్మహత్యలు కాదు, ప్రతీకారంతో, ఏం జరిగింది !

భీమా నదిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురి మృతదేహాలు బయటపడటంతో అందరూ కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని ఇన్ని రోజులు పోలీసులు అనుకున్నారు. అయితే పోలీసుల విచారణలో దిమ్మతిరిగిపోయే విషయాలు వెలుగు చూశాయి.

పూణే/ముంబాయి: పూణేలోని భీమా నదిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు మృతదేహాలు లభ్యమైన కేసు ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ఒకే ఫ్యామిలీలో 7 మంది హత్య కేసులో మృతుల బంధువులు ఐదు మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. భీమా నదిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురి మృతదేహాలు బయటపడటంతో అందరూ కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని ఇన్ని రోజులు పోలీసులు అనుకున్నారు. అయితే పోలీసుల విచారణలో దిమ్మతిరిగిపోయే విషయాలు వెలుగు చూశాయి. తన కొడుకు ప్రమాదంలో చనిపోవడానికి ఆ కుటుంబంలోని యువకుడు కారణం అని ఓ వ్యక్తి రగిలిపోవడంతో ఓకే ఫ్యామిలీలో 7 మంది హత్యకు గురైనారని పోలీసులు అన్నారు.

English summary

Twist in the case of 7 dead bodies in the river in the same family, it was not suicide, but the relatives killed them out of revenge near Pune.