Twist: ఏక్ నాథ్ షిండే ఏకంగా సీఎం ఎలా అయ్యారంటే ?, మోదీ, అమిత్ షా ప్లాన్, బీహార్ స్కెచ్, శివసేన బ్రాండ్ !

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/పాట్నా/న్యూఢిల్లీ: మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలతో సహ స్వతంత్ర పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిపి 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉన్నప్పటికీ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే శివసేనకు చెందిన ఏక్ నాథ్ షిండేని ఎందుకు ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ?. ఏక్ నాథ్ షిండేకి 50 మంది ఎమ్మెల్యే మద్దతు మాత్రమే ఉండటంతో ఆయన సీఎం ఎలా అయ్యారు ? తదితర విషయాలపై మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ షాతో పాటు బీజేపీ పెద్దలు అన్నీ ఆలోచించి ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిసింది. బీహార్ ఫార్ములా ప్రయోగించి, 2024లో జరిగే లోక్ సభ ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకోవాలని, శివసేన బ్రాండ్ సొంతం చేసుకోవాలని తదితర విషయాలు ఆలోచించి ఏక్ నాథ్ షిండేని ఏకంగా సీఎం చేశారని సమాచారం.

English summary

Twist: A triumphant Eknath Shinde arrived for the swearing-in ceremony with his infant grandson in his arms and took oath after invoking Sena founder Bal Thackeray. By contrast, Devendra Fadnavis looked visibly uncomfortable.