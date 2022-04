India

oi-Sai Chaitanya

తమిళనాడులోని తంజావూరులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. రథోత్సవంలో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. కలిమేడు అప్పర్ ఆలయ రథం విద్యుత్ తీగకు తగలడంతో 11 మంది సజీవదహనమయ్యారు. మరో 15 మందికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. అప్పర్‌ గురుపూజై (అయ్యప్పస్వామి పండుగ) సందర్భంగా స్వామివారికి రథోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు రథాన్ని వీధుల మీదుగా గుడికి తీసుకొస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు అది హైటెన్షన్‌ వైర్లకు తగిలింది.

#WATCH | At least 10 people died after a temple car (of chariot festival) came in contact with a live wire in the Thanjavur district in Tamil Nadu pic.twitter.com/F4EdBYb1gV