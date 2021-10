కరాచీలో 15 రోజులు ఉగ్రవాద శిక్షణ పొందిన ఆ ఇద్దరు-లక్నో టు పాక్ వయా ఒమన్-వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు

India

oi-Srinivas Mittapalli

కొద్దిరోజుల క్రితం ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన ఇద్దరు అనుమానిత పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి సంచలన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. లక్నో నుంచి పాకిస్తాన్‌ వెళ్లిన ఈ ఇద్దరు అక్కడ 15 రోజుల పాటు ఐఎస్ఐ వద్ద ఉగ్రవాద శిక్షణ పొందారు. పేలుడు పదార్థాలు,మారణాయుధాలను ఉపయోగించడంలో థీరిటికల్,ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్‌ పొందారు. ఇండియన్ ఇంటలిజెన్స్ వర్గాలు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... 22 ఏళ్ల ఒసామా,28 ఏళ్ల జీషన్ ఖమర్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు లక్నో నుంచి ఒమన్‌కి వెళ్లి.. అక్కడి నుంచి ఇరాన్ మీదుగా పాకిస్తాన్ చేరుకున్నారు. అక్కడ ఐఎస్ఐ వద్ద శిక్షణ ముగిశాక తిరిగి అదే రూట్‌లో ఇండియా చేరుకున్నారు.

English summary

Sensational matters have come to light regarding the two suspected Pakistani ISI militants arrested by the Delhi police a few days back. The two flew from Lucknow to Pakistan where they underwent terrorist training at the ISI for 15 days. Gained theoretical and practical training in the use of explosives and lethal weapons.