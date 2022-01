India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: మొన్నటికి మొన్న హైదరాబాద్‌లో ఇద్దరు స్వలింగ సంపర్కులు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించదు. ఇది అనైతికంగానే భావిస్తుంది సమాజం కూడా. ఇప్పటిదాకా విదేశాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ సంస్కృతి మన దేశానికీ పాకింది. ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ప్రేమలో మునిగి తేలిన ఇద్దరు స్వలింగ సంపర్కులు పంజాబీ అభయ్‌ డాంగే, బెంగాలీ సుప్రియో చక్రవర్తి..కొద్దిరోజుల కిందటే పెళ్లి పీటలు ఎక్కారు.

English summary

Two women doctors in a 'commitment ring ceremony' in Nagpur last week took vows to spend their lives together as a couple in Maharashtra's Nagpur.