మద్యం దుకాణాలపై మాజీ సీఎం దాడి : ఇంట్లోనే బార్ కు అనుమతి - రోడ్డు మీదకు ఫైర్ బ్రాండ్..!!

India

oi-Sai Chaitanya

బీజేపి నాటి ఫైర్ బ్రాండ్.. మధ్యప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉమాభారతి వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. భోపాల్‌లోని ఓ మద్యం దుకాణాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఒక బండను తీసుకొని ఉమా భారతి లిక్కర్ దుకాణంలోకి వెళ్లి..మద్యం బాటిళ్లను ధ్వంసం చేసారు. ఈ వీడియోను స్వయంగా ఉమాభారతి తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్టు చేసారు. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసిన ఉమా భారతి రాష్ట్రంలో మధ్య నిషేధం అమలు చేయాలని చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అందు కోసం ప్రభుత్వానికి డెడ్ లైన్ విధించారు. 2022 జనవరి 15 నాటికి రాష్ట్రంలో లిక్కర్‌ విక్రయాలను నిషేధించాలని అల్టిమేటం జారీ చేసారు.

లేకుంటే నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేసారు. మద్యం దుకాణాల ముందు బైఠాయిస్తామని హెచ్చరించారు. ఉమా భారతి ఇటు మద్యం దుకాణాలను ధ్వంసం చేస్తుండగా..అటు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ప్రభుత్వం మద్యం విషయంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మద్యం ధరలను తగ్గించింది. కొత్త మద్యం పాలసీలో భాగంగా.. విదేశీ మద్య అమ్మకాలకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. విదేశీ మద్యంపై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని 10-13 శాతం తగ్గించింది. ప్రజలు గతంలో కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ మద్యం ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చని ప్రకటించింది.

#WATCH | Madhya Pradesh: BJP leader Uma Bharti was seen hurling a brick at a liquor store in Bhopal yesterday, where she had arrived with her supporters.



Earlier this year, she had demanded a liquor ban in the state. pic.twitter.com/OOzHw1Rg9Y