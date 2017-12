భారత వారసత్వ సంపద ‘కుంభమేళా’: యూనెస్కో గుర్తింపు

న్యూఢిల్లీ: దేశ ప్రజలు పరమ పవిత్రంగా భావించే కుంభమేళాకు అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. యునెస్కో 'ఇంద్రియగ్రాహ్యంకాని వారసత్వ సంపద' జాబితాల్లో కుంభమేళాకు చోటు దక్కింది. ఈ మేరకు యునెస్కో గురువారం వెల్లడించింది.

మన దేశంలో ప్రతి 12ఏళ్లకోసారి ఈ కుంభమేళా జరుగుతుంది. హరిద్వార్‌, అలహాబాద్‌ ప్రయాగ, నాసిక్‌ త్రయంబకేశ్వర్‌, ఉజ్జయిని ఇలా నాలుగు కుంభమేళాలను నిర్వహిస్తుంటారు. కుంభమేళాలో లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు పవిత్ర నదుల్లో స్నానమాచరిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల సకల దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

A very proud moment for us as sacred #KumbhMela is just inscribed as the Intangible Cultural Heritage of Humanity by @UNESCO



Kumbh Mela is considered to be the largest peaceful congregation of pilgrims on earth, attended by millions irrespective of caste, creed or gender. pic.twitter.com/8Lq6z4vKyf