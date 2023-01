చంపుతామంటూ నితిన్ గడ్కరీకి బెదిరింపు కాల్స్: దావూద్ పేరుతో!

India

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత నితిన్ గడ్కరీకి చంపుతామంటూ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నుంచి బెదిరింపులు వచ్చాయి. నాగ్‌పూర్‌లోని గడ్కరీ కార్యాలయానికి కాల్ చేసిన దుండగులు.. గడ్కరీని చంపుతామని, ఆయన కార్యాలయాన్ని పేల్చేస్తామని బెదరించారు.

నాగ్‌‌పూర్‌లోని కేంద్రమంత్రి కార్యాలయంలోని ల్యాండ్‌లైన్ నెంబర్‌కు రెండుసార్లు బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ పేరుతో బెదిరింపులు వచ్చాయన్నారు. గడ్కరీ కార్యాలయానికి ఫోన్ చేసిన దుండగులు.. 100 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. డబ్బులు ఇవ్వనందుకు చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు తెలుస్తోంది.

బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చిన వెంటనే గడ్కరీ నాగ్‌పూర్ కార్యాలయానికి భద్రతను పెంచారు. శనివారం ఉదయం నుంచి రెండుసార్లు బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయని పోలీసులు తెలిపారు. నేటి ఉదయం 11.30గంటలకు ఒకసారి, రెండోసారి 11.40కి మరోసారి ఫోన్ చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే నాగ్‌పూర్ పోలీసులు అప్రమత్తమై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

Maharashtra | Union Minister Nitin Gadkari's office in Nagpur received two threatening calls this morning. Nagpur Police say that further investigation is going on.



Visuals from outside the Minister's office. pic.twitter.com/BMgcANvUOO