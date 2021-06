India

oi-Chandrasekhar Rao

లక్నో: భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్న అతి పెద్ద రాష్ట్రం.. ఉత్తర ప్రదేశ్. వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కోబోతోందీ రాష్ట్రం. సరిగ్గా వచ్చే ఏడాది ఇదే సమయానికి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఉంటుంది కూడా. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సారథ్యంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మరోసారి అధికారంలోకి రావడానికి ఇప్పటి నుంచే రాజకీయంగా, అధికారపరంగా పావులు కదుపుతోంది. వరుసగా రెండోసారి కూడా అధికారంలోకి వస్తామంటూ కేంద్రమంత్రులు చేస్తోన్న ప్రకటనలు.. సాగిస్తోన్న వరుస సమీక్షలు- ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికల వేడిని రగిల్చినట్టయింది.

English summary

BJP UP in-charge Radha Mohan Singh will meet Governor Anandiben Patel on Sunday at 11 am amid speculations of expansion of the state cabinet. Ahead of the state assembly elections in 2022, the Yogi Adityanath-led BJP government will reshuffle its cabinet soon.