అఖిలేష్ యాదవ్ భయపడ్డాడు, అందుకే సేఫ్ సీటు కర్హాల్ కు పారిపోయాడు: బీఎస్పీ మాయావతి

oi-Dr Veena Srinivas

బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి సోమవారం తన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం అజంగఢ్‌లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. 2019లో తన పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని పోటీ చేసినందుకే ఆయన లోక్‌సభ స్థానంలో గెలిచారని చెప్పారు. ఈ దఫా ఎన్నికలలో బిఎస్‌పితో పొత్తు లేని కారణంగా అఖిలేష్ యాదవ్ తన తండ్రి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గమైన మెయిన్‌పురిలోని కర్హాల్‌కు పారిపోయారని విమర్శించారు.

English summary

BSP chief Mayawati on Monday lashed out at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav in her parliamentary constituency of Azamgarh. Mayawati alleged that Akhilesh Yadav had fled to Karhal seat due to his lack of alliance with the BSP.