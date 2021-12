ఢిల్లీలో ఉప్పెన సినిమా సీన్ రిపీట్; ప్రేమపెళ్లి చేసుకున్నందుకు మర్మాంగాలు కోసేసిన యువతి కుటుంబం

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఉప్పెన సినిమా సీన్ రిపీట్ అయ్యింది. ప్రేమించిన ఖర్మానికి ఓ యువకుడు చిత్రహింసలకు గురయ్యాడు. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నందుకు ఏకంగా యువకుడి మర్మాంగాన్ని కోసేసిన దారుణ ఘటన సభ్యసమాజాన్ని షాక్ కు గురి చేసింది .

English summary

In a shocking incident in national capital delhi, a youth was abducted, thrashed and his genitals chopped off by the family of a young woman with whom he eloped and married..