లక్నో: అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోరు చివరిదశకు చేరుకుంది. తుది విడత పోలింగ్ మాత్రమే మిగిలివుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో సోమవారం నిర్వహించిన తుది, ఏడవ విడతతో అది కూడా ముగుస్తుంది. ఈ నెల 10వ తేదీన అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. కోట్లాదిమంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పార్టీలు, నాయకుల తలరాతలను ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల్లో నిక్షిప్తం చేశారు. రాజెవరో.. బంటు ఎవరో తేలడానికి గడువు సమీపించింది.

English summary

The elections for the 403 Assembly constituencies in Uttar Pradesh are being held in seven phases starting February 10. Polling for six phases has already concluded and the seventh phase will be held on March 7.