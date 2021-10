నీవు ఏం చేశావ్?: ప్రశ్నించిన యువకుడ్ని చితకబాదిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే(వీడియో)

India

oi-Rajashekhar Garrepally

ఛండీగఢ్: వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న పంజాబ్ రాష్ట్రంలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ప్రజా వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకునే పనిలో పడ్డట్లు కనిపిస్తోంది. తాజాగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే.. ఓ యువకుడిని చితకబాదాడు. నియోజకవర్గానికి ఏం చేశారని ప్రశ్నిందుకే అతడ్ని చావబాదడం గమనార్హం. ఇందుకు సంబందించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ కావడంతో సదరు ఎమ్మెల్యే జోగీందర్ పాల్‌పై ఆగ్రహజ్వాలలు పెల్లుబుకుతున్నాయి.

వివరాల్లోకి వెళితే.. పఠాన్‌కోట్‌లోని భోవా గ్రామంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి జోగిందర్ ప్రసంగిస్తున్నారు. ఆ గ్రామంలో పర్యవేక్షించిన పనుల గురించి చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అక్కడే గుంపులో ఉన్న ఓ యువకుడు పలు ప్రశ్నలు సంధించాడు. అయితే, సదరు ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోలేదు. తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు. ఇక పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని బయటకు పంపే ప్రయత్నం చేశారు.

అయితే, ఆ యువకుడిని ఎమ్మెల్యే పిలుపించుకుని మైక్ ఇస్తాడు. దీంతో నువ్వు మాక్ ఏం చేశావ్? అంటూ సదరు ఎమ్మెల్యేను యువకుడు నిలదీస్తాడు. దీంతో ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుని సహనం కోల్పోయి ఆ వ్యక్తిని చెంపపై కొట్టి ఆ తర్వాత చితకబాదుతాడు. ఎమ్మెల్యే చేయి చేసుకుంటే కార్యకర్తలు, నేతుల ఊరుకుంటారా? వారు కూడా యువకుడ్ని చావగొట్టారు. ఇది చాలదన్నట్లు అక్కడున్న పోలీసులు కూడా అతడ్ని చితకబాదడం గమనార్హం.

After Rahul Gandhi and Priyanka Vadra turned out journalists from their PCs for asking factual questions, it is turn of Joginder Singh, Congress MLA from Boha in Pathankot, to thrash a young man black and blue for just questioning him.



This is the intolerant face of Congress.