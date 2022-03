రాష్ట్రపతి రేసులో వెంకయ్య..!! వైసీపీ - బీజేడీ తో బీజేపీ మంతనాలు : నిర్ణయం దిశగా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

దేశానికి కాబోయే తదుపరి రాష్ట్రపతి ఎవరు. ప్రస్తుత రాష్ట్రపతినే కొనసాగిస్తారా. ప్రస్తుత ఉప రాష్ట్రపతికి ప్రమోషన్ దక్కుతుందా. లేక, కొత్త వారికి ఛాన్స్ దక్కేనా. ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతోంది. అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలతో బీజేపీ జోష్ లో ఉంది. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో విజయం సాధించటంతో తమ నెక్స్ట్ టార్గెట్ మీద ఫోకస్ పెట్టింది.

అందులో భాగంగా.. జాతీయ రాజకీయాల్లో తమకు వ్యతిరేకంగా పావులు కదుపుతున్న వారికి అవకాశం లేకుండా.. తమ సత్తా చాటేందుకు సిద్దం అవుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో విజయం తో ఇప్పుడు బీజేపీ బలం పెరిగింది. దీంతో..రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధి ఎంపిక..ఎన్నిక ప్రధాన లక్ష్యం గా బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది.

English summary

Vice President M Venkaiah Naidu is a frontrunner for the top post but the BJP leadership has yet to take a call on whether incumbent Ram Nath Kovind should be offered a second term.