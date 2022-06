India

oi-Rajashekhar Garrepally

ఇండోర్: ఓ యువ మహిళా డొమినోస్ పిజ్జా డెలివరీ ఉద్యోగినిని నలుగురు మహిళల బృందం వీధుల్లో దారుణంగా కొట్టారు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో చోటుచేసుకుంది.ఆ అమ్మాయి నొప్పితో ఏడుస్తూ.. రోదనలు చేసినా అక్కడున్నవారెవరూ కూడా ఆమెకు సహాయం చేయకపోవడం విచారకరం.

పిజ్జా చైన్ ఉద్యోగి తాను పోలీసులను పిలుస్తానని చెప్పినప్పుడు.. దాడిచేసిన వారిలో ఒక మహిళ "వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయి" అంటూ విరుచుకుపడింది. కర్రలు, చేతులతో దారుణంగా కొట్టారు. కిందపడినా కూడా వదలకుండా ఆమెను కొట్టారు.

కాగా, నందిని అనే పిజ్జా డెలివరీ ఉద్యోగినిని కొట్టిన నలుగురు మహిళలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అతడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు.

A female employee was thrashed by 4 women in Madhya Pradesh's Indore. The video of the incident shows four women beating up the victim, a pizza chain employee, using sticks and fists, for allegedly staring at them.#Indore #MadhyaPradesh #Dominos #Pizza #Assualt #Viral #India pic.twitter.com/t6SsmhiiW8