India

oi-Rajashekhar Garrepally

మీరట్‌: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీరట్‌లో ఓ పాఠశాలలో విద్యార్థులు కీచకులుగా మారారు. ఏకంగా మహిళా ఉపాధ్యాయురాలిని తరగతిలోనే వేధించారు. దీంతో ఆ ముగ్గురు పాఠశాల విద్యార్థులపై ప్రాథమిక సమాచార నివేదిక (ఎఫ్‌ఐఆర్) నమోదైంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియా సైట్‌లలో వైరల్‌గా మారింది. అందులో విద్యార్థిని ఒకరు మహిళా టీచర్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం వినవచ్చు.

28 సెకన్ల వీడియోలో, ఈ ముగ్గురు టీచర్ క్లాస్‌లో బోధిస్తున్నప్పుడు ఆమెకు 'ఐ లవ్ యూ' అని చెప్పడంతోపాటు ఆమెని వేధించడం చూడవచ్చు.

నిందిత విద్యార్థులు అతాష్, కైఫ్, అమన్‌పై పోలీసు స్టేషన్‌లో వేధింపులకు సంబంధించిన సంబంధిత సెక్షన్ల కింద అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు.

Breaking News: In UP's Meerut, inside the school, 3 student Atash, Kaif, Aman molested & said "I Love U" to the female teacher & made its video viral on social media. Shagufa a female accused also involved



FIR filled under sec for obscene comments, threat to murder & IT act

+ pic.twitter.com/jb0pEcajAE