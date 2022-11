India

oi-Shashidhar S

అన్నాచెల్లెళ్ల బంధమే వేరు. అవును, ఇద్దరు చాలా క్లోజ్‌గా ఉంటారు. తిట్టుకున్న, కొట్టుకున్న.. వారి సాన్నిహిత్యం వేరే లెవల్. ఇక గిప్ట్స్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం కూడా ఉంటాయి. మరీ కాస్ట్లీ గిప్ట్ ఇస్తే.. ఆ సర్ ప్రైజ్‌కు ఫీలింగ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. ఓ అన్న తన చెల్లికి గిప్ట్ ఇచ్చాడు. ఆమె ఆనందానికి అవధే లేదు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ తిరుగుతుంది. మీరు కూడా ఆ వీడియోను చూడండి.

English summary

clip started with Aishwarya opening gift box with her brother beside her. She saw key inside and got very excited. Upon getting to know that her brother had gifted her scooty, she broke down into tears and hugged him.