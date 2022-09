Viral video:అవ్వ..సూపర్, టికెట్ ఇచ్చేవరకు వదల్లేదుగా, వైరల్

India

oi-Shashidhar S

ఓట్ల కోసం నేతలు.. జనాలను ఉచితాలకు అలవాటు చేశారు. ఉచితం, ఫ్రీ అని ఆఫర్ చేశారు. తాయిలాలు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. దీంతో అంతా బీర్, బిర్యానీకి ఆశపడుతున్నారు. కొందరు నీతులు చెబుతున్నా.. ఆచరించడం లేదు. కానీ తమిళనాడుకు చెందిన ఆ వృద్ధ మహిళ మాత్రం అదేం లేదని అంటోంది. తన టికెట్ తనకు జారీ చేయాలని కోరుతుంది.

English summary

a woman from Coimbatore refused to travel free in govt bus and argued with the bus conductor to issue a ticket. DMK government in Tamil Nadu has allowed women to travel free in state-owned buses since last year.