హ‌నుమాన్ చాలీసాను భ‌క్తీతో పఠించాలి. నిష్ట‌గా చ‌ద‌వాలి. అదీ భార‌తీయలు.. కొంద‌రు పండితులు, భ‌క్తిభావంతో ఉన్న‌వారు అయితేనే చాలీసా చ‌ద‌వాలి అంటే మీది త‌ప్పు ప్ర‌క‌ట‌న అవుతుంది. అవును విదేశీయులు కూడా చాలీసాను ప‌ఠిస్తారు. అదీ కూడా ప్ర‌ముఖ శైవ‌క్షేత్రం వార‌ణాసిలో చ‌క్క‌గా పాడారు. ఆ వీడియో వైర‌ల్ అవుతుంది. మీరు కూడా చూసి.. జై శ్రీ రామ్ అని మ‌న‌సులో త‌ల‌చుకొండి.

English summary

video of two foreigners singing Hanuman Chalisa has gone viral on social media. they can be seen reciting it by giving it their own musical spin with guitars and other musical instruments