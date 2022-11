VIRAL VIDEO:వధువు వరుడు మధ్యలో యువకుడు, స్టేజీ మీద డ్యాన్స్, కోపం, వైరల్

India

oi-Shashidhar S

పెళ్లి అంటే మాములు హడావిడి ఉండదు. ఇక యూత్ అయితే డ్యాన్సులో మునిగి తేలుతుంది. అవును.. పెళ్లి స్టేజీ మీద, బరాత్ వేడుకలో డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పెళ్లి కొడుకు, కుమారుడికి చిరాకు తెప్పించే పనులు జరుగుతుంటాయి. ఆ వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇంకేముంది తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అలా ఓ యువకుడి చేసిన వీడియో ట్రోల్ అవుతుంది.

English summary

viral video shows how the straight-faced groom gave a man, dressed in black shirt and sneakers, an intense death stare for dancing too close to the bride and making her a part of his performance at times.